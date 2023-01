Lazio 2023: Ciacciarelli (Lega), D'Amato in ospedale Alatri e non invita sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato "assessore uscente alla Sanità effettua la sua passerella, senza mascherina, al San Benedetto di Alatri e non ha neanche il bon ton istituzionale di invitare il sindaco e l'amministrazione comunale. Ancora ha il coraggio di fare promesse, con oltre 3000 posti letto persi". Lo dichiara in una nota il candidato della Lega alle elezioni regionali del Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Giusto in campagna elettorale il Partito democratico si ricorda degli ospedali, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, osannato durante la pandemia e poi dimenticato - aggiunge -. Fanno tutto in famiglia e non invitiamo nessuno, nemmeno il sindaco della città". (Com)