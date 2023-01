Carceri: Delmastro, solidarietà a direttore "Il Tirreno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al direttore del 'Tirreno', Luciano Tancredi, a cui i terroristi hanno recapito una busta con un proiettile e alla magistratura tutta oggetto delle inaccettabili minacce della galassia terroristica. Lo Stato non si piega e non arretra sul 41 bis.Ogni violento attacco conferma la necessità di risposte eccezionali alla strategia della violenza messa in campo e alla sfida allo Stato dei terroristi". E' quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. (Com)