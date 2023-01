Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani, Russia ha interesse a mantenere vivi conflitti nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha interesse a mantenere vivi i conflitti nella regione dei Balcani occidentali per avere una più facile influenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, in un'intervista a "Radio Free Europe". "Anche l'ultima escalation delle tensioni nelle relazioni tra Bulgaria e Macedonia del Nord sarà accolta con favore dai Paesi terzi che vedono la possibilità di mantenere un conflitto permanente nella regione", ha rilevato Osmani, secondo cui il richiamo dell'ambasciatore bulgaro a Skopje per consultazioni è stata una reazione sproporzionata "per quanto riguarda l'incidente di Ocrida", ovvero l'aggressione di cui è stato vittima Hristian Pendikov, di origine bulgara, perchè le autorità macedoni avevano già preso "tutte le misure possibili". (segue) (Seb)