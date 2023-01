Tunisia: elezioni legislative, tasso affluenza al 7,73 per cento a tre ore prima dalla chiusura dei seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di affluenza alle urne al secondo turno delle elezioni legislative in Tunisia alle ore 15:00 (ora locale), tre ore prima della chiusura dei seggi, si è attestato intorno al 7,73 per cento. Lo riferisce il capo della commissione elettorale, Farouk Bouaskar indicando che il numero dei votanti ha raggiunto 606.731. I seggi elettorali in Tunisia hanno aperto questa mattina alle ore 08:00 per il secondo turno delle elezioni legislative, con 7.853.447 aventi diritto chiamati a esprimere la propria preferenza. Un totale di 262 candidati, di cui 34 donne e 228 uomini, si sfideranno per vincere 131 seggi nella prossima assemblea del popolo. Il secondo turno si terrà solo sul territorio nazionale, considerato che i seggi in palio nelle circoscrizioni estere sono già stati assegnati. Si prevede che i risultati preliminari del voto saranno resi noti il primo febbraio, mentre quelli definitivi saranno annunciati il 4 marzo. La campagna elettorale per il secondo turno delle legislative ha avuto inizio il 16 gennaio scorso. (segue) (Tut)