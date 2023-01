Tunisia: elezioni legislative, tasso affluenza al 7,73 per cento a tre ore prima dalla chiusura dei seggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente della Commissione elettorale indipendente, Maher Jedidi, il tasso di affluenza alle urne al secondo turno potrebbe oscillare tra il 20 e il 30 per cento. Il primo turno delle elezioni legislative ha avuto luogo il 17 dicembre scorso. In tale occasione sono stati 1.025.418 gli elettori recatisi alle urne, su un totale di oltre 9,2 milioni aventi diritto di voto, con un tasso di affluenza pari all'11,2 per cento, la più bassa mai registrata nel Paese in un turno elettorale. Il numero degli aventi diritto di voto al secondo turno ammonta a 7,853 milioni, registratisi in 131 circoscrizioni, composto per il 51 per cento da donne e il restante 49 per cento da uomini. Secondo quanto spiegato dalla Commissione, la diminuzione degli elettori registrati è dovuta alla vittoria dei candidati in alcune circoscrizioni. (Tut)