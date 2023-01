Spagna: ministro Esteri, governo appoggia dialogo tra governo e opposizioni in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Spagna appoggia il dialogo che il governo di Nicolas Maduro e le opposizioni hanno intrapreso per mettere fine alla crisi politica e sociale in Venezuela. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, nel corso dell'incontro tenuto oggi a Bruxelles con l'oppositore Gererado Blyde e membri della delegazione del fronte anti-governartivo. "Riunione con la Piattaforma unitaria dell'opposizione venezuelana. Abbiamo scambiato punti di visita sul processo di dialogo in Venezuela. La Spagna appoggia questo dialogo", ha scritto Albers in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. I negoziati tra le parti sono ripresi a fine novembre 2022 in Messico, con la firma del Secondo accordo parziale per la protezione del popolo venezuelano, finalizzato al recupero dei fondi statali bloccati nel sistema finanziario internazionale e, contestualmente, al varo di un piano congiunto per il miglioramento dei servizi sociali.