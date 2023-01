Armenia-Egitto: Pashinyan riceve al Sisi, al centro le relazioni economiche bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha ricevuto oggi il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, in visita ufficiale in Armenia. I due, come riferiscono l'agenzia di stampa "Armenpress", hanno discusso delle relazioni bilaterali, specialmente in campo economico, rilevando le possibilità di investimenti nell'alta tecnologia, nel turismo, nelle comunicazioni e nell'elettricità. "L'Egitto è un partner affidabile per noi sulla scena internazionale" ha detto Pashinyan, sottolineando il ruolo del Cairo nel dialogo tra Erevan e il mondo islamico. Tra i temi discussi dai due leader figura anche l'accordo commerciale tra l'Egitto e l'Unione economica eurasiatica, di cui l'Armenia fa parte. (segue) (Rum)