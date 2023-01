Rifiuti: Ama, al via nuovo programma di raccolta domenicale per ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo programma di raccolte domenicali di rifiuti particolari e ingombranti "Ama il tuo quartiere" ha preso il via oggi dai Municipi dispari della Capitale: nuovo il nome, potenziate le ecostazioni sul territorio, rinnovata la partnership con la testata giornalistica regionale della Rai per sensibilizzare tutti i cittadini romani sul rispetto dell'ambiente e del decoro. Lo comunica Ama in una nota. Presso biblioteche comunali, centri anziani, uffici per il pubblico dei 15 Municipi e centri di raccolta, sono state già distribuite ai cittadini oltre 9.000 cartoline sull'iniziativa. (segue) (Com)