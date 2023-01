Rifiuti: Ama, al via nuovo programma di raccolta domenicale per ingombranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore di Ama, Emiliano Limiti, questa mattina ha partecipato alle operazioni presso l'ecostazione in via Anagnina nel Municipio VII: "Vogliamo che i comportamenti virtuosi come quelli promossi nelle giornate del riciclo divengano sempre più frequenti e diffusi - ha detto -. Dare nuova vita agli oggetti riutilizzabili e conferire correttamente i rifiuti che possono andare totalmente o parzialmente a recupero – spiega - deve divenire una prassi consolidata. La collaborazione tra utenti e operatori ecologici è fondamentale anche per questo scopo". (segue) (Com)