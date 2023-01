© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Patto per la terza età. Disegno di legge sulla giustizia. Progetto 'Stazioni sicure'. Incontri in Algeria e Libia per fare dell’Italia l’hub energetico d’Europa. Contrasto all’immigrazione irregolare. Aggiornamento sul lavoro del governo". E' quanto scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)