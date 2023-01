Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), solite offese da Majorino, travisa realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi solite offese gratuite da Majorino e solito travisamento di una realtà scritta nero su bianco. Negli ultimi anni a fermare le opere infrastrutturali in Lombardia, incluse quelle legate alle Olimpiadi del 2026, sono stati i vari ministri Cinque Stelle, oggi suoi alleati, i signori del 'no' a tutto, ma una parte importante in questi 'due anni di nulla' la dobbiamo anche a ministri Pd come la De Micheli che ha sempre detto no a ogni richiesta infrastrutturale della Lombardia". Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Questa è la verità - conclude Cecchetti -, questi sono i fatti e i cittadini lombardi, che hanno la memoria buona, lo sanno bene".(Com)