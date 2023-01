Francia: ministro Beaune, il 31 gennaio gravi interruzioni nei trasporti pubblici causa scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di martedì 31 gennaio sono previste estese interruzioni del servizio di trasporti pubblici in Francia, a causa degli scioperi dei sindacati per protestare contro le modifiche previste dal governo al sistema delle pensioni. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti francese Clement Beaune. "Sarà una giornata difficile, molto difficile per il trasporto pubblico. Ci aspettiamo gravi interruzioni", ha dichiarato Beaune a "Lci Tv". Il ministro ha aggiunto che il governo resta aperto ai colloqui con i sindacati, ma al contempo intende mantenere l'obiettivo centrale del cambiamento proposto dal presidente Emmanuel Macron, ovvero l'aumento dell'età pensionabile di due anni a 64 anni. "Il cuore della riforma non cambierà", ha detto Beaune. (Frp)