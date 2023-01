Liechtenstein: respinto referendum contro divieto casinò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Liechtenstein hanno votato contro il referendum che proponeva il divieto di aprire casinò nel Paese alpino. Il 73 per cento degli aventi diritto ha respinto la proposta, che ha visto favorevoli solo il 27 per cento dei cittadini. L'affluenza ai seggi è stata de 70 per cento, come reso noto ufficialmente dalle autorità di Vaduz. Nel principato del Liechtenstein vi sono attualmente sei casinò e il gioco d'azzardo rappresenta un importante fetta del Pil nazionale. (Geb)