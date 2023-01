Lazio 2023: Bianchi incontra partito Gay e sottoscrive i 10 punti sui diritti Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi il giro di incontri del partito Gay Lgbt, che si definisce solidale, ambientalista e liberale, con i candidati alla presidenza della Regione Lazio e Lombardia. Il primo incontro è avvenuto con la candidata del M5s per il Lazio, Donatella Bianchi, alla presenza della senatrice Maiorino del M5s e della delegazione del partito composta da Fabrizio Marrazzo, Marina Zela e Andrea Grassi. "Siamo lieti dell'esito dell'incontro che ha portato la candidata presidente Donatella Bianchi a sottoscrivere tutti i nostri 10 punti, dal sostegno al referendum sul matrimonio egualitario e del no alla caccia, alle azioni contro le discriminazioni di genere e per le persone Lgbt+ e sui temi ambientali. Richieste che abbiamo inviato a tutte le coalizioni che si sono presentate in Lazio ed in Lombardia, a breve incontreremo anche gli altri candidati Presidente delle Regioni al voto", spiegano in una nota Fabrizio Marrazzo, Marina Zela e Andrea Grassi di Partito Gay Lgbt+. (Com)