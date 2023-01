Governo: Santanchè, in 100 giorni ha dimostrato credibilità e affidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In 100 giorni il governo guidato dalla nostra leader Giorgia Meloni ha dimostrato credibilità e affidabilità riportando l’Italia centrale in Europa. Abbiamo un grande lavoro da fare per i prossimi cinque anni, senza dubbio ci aspettano grandi sfide in un contesto non facile, ma abbiamo ben chiaro il nostro percorso con l’obiettivo di dare risposte chiare ed efficaci ai cittadini. Andiamo avanti a testa alta!". Lo afferma su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)