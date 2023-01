Roma: Trancassini (Fd'I), atto inaccettabile blitz al distretto di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blitz di questa notte contro il distretto di polizia Prenestino a Roma "è un atto vergognoso e inaccettabile. Esprimo tutta la mia solidarietà all’agente ferito e alle forze dell’ordine coinvolte negli scontri di ieri a Trastevere. Mi auguro che la condanna contro questo gesto vile sia unanime, da parte di tutte le forze politiche". Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. "Auspico che i responsabili vengano individuati e puniti al più presto - aggiunge -. Solidarietà e vicinanza anche al direttore del Tirreno, Luciano Tancredi, e a tutta la redazione per la lettera minatoria ricevuta. Ribadisco che il governo Meloni non si farà intimidire e non farà passi indietro su misure fondamentali come il 41 bis”. (Com)