Milano: Majorino, condoglianze alla famiglia di Giancarlo Aprea, tanti gli volevano bene

- "Non posso credere alla notizia della scomparsa di Giancarlo Aprea, assessore dei Verdi nel Municipio 2. Lo conoscevo da tantissimi anni, direi dal 1987. Lo ho infatti conosciuto negli anni delle superiori, in quell'incredibile e fantastico laboratorio creativo che è stato l'Itsos di via Pace. Giancarlo era in pratica un 'assistente tecnico' impegnato combattivo e sorridente. Il suo codino era bellissimo". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino. "Lo ho poi incontrato migliaia di altre volte tra progetti politici, musica in piazza, sogni per la scuola. Mi mancherai, Giancarlo. Condoglianze alla famiglia e un pensiero ai tantissimi che gli volevano bene" conclude Majorino. (Com)