Lazio 2023: Corrotti (Fd'I), D'Amato dica la verità su sanità regionale

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio "Alessio D'Amato continua a ripetere la stessa filastrocca detta da Zingaretti negli ultimi due anni sull'uscita dal commissariamento della sanità ma la verità è un'altra e farebbe bene a dirla ai cittadini del Lazio". Lo dichiara in una nota la candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del Lazio, Laura Corrotti. "Infatti - aggiunge - fino a quando ci sarà un piano di rientro dal debito e i cittadini laziali saranno costretti a pagare l'addizionale Irpef più alta d'Italia, il Lazio non sarà mai libero di investire sulla sanità. L'uscita dal commissariamento è quindi un fatto puramente formale mentre la sinistra continua a rivendicarlo come fosse un risultato raggiunto. L'aver chiuso gli ospedali e tagliato i servizi ai cittadini sono le uniche cose per cui sarà ricordato D'Amato". (Com)