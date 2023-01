Ucraina: arrivato nel Regno Unito personale militare per addestramento con carri armati Challenger 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale delle forze armate dell'Ucraina è arrivato nel Regno Unito per iniziare l'addestramento con i carri armati Challenger 2. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su Twitter. "Gli equipaggi dei carri armati ucraini sono arrivati nel Regno Unito per iniziare l'addestramento. Il Regno Unito fornirà carri armati Challenger 2 all'Ucraina insieme alle nazioni partner globali, dimostrando la forza del sostegno all'Ucraina, a livello internazionale", si legge nel Tweet. I Challenger 2 dovrebbero essere inviati a Kiev in primavera, insieme ad altri carri armati pesanti come i Leopard 2 tedeschi e gli Abrams statunitensi. (Rel)