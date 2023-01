Serbia: Vucic, il Paese ha bisogno di pace, crescita e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha bisogno di pace, benessere per tutti i cittadini, crescita e sviluppo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dicendosi pronto a parlare con "tutti di tutto". "Il piano è lavorare ancora di più di fronte alle sfide, per cercare di essere i migliori, per dimostrare che la Serbia vuole il dialogo e il compromesso, ma anche che ha i suoi principi e le sue aspettative", ha scritto Vucic su Instagram, con una panoramica delle sue attività questa settimana.(Seb)