Iran: ministro Esteri, attacco “codardo” contro sito militare non ostacolerà progresso Paese

- L’attacco “codardo” condotto con l’ausilio di droni contro un sito militare nella città di Isfahan, nell’Iran centrale, “non potrà in alcun modo ostacolare il progresso del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in visita oggi a Teheran per trasmettere alcuni messaggi delle parti coinvolte nei negoziati per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano. (segue) (Res)