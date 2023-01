Iran: ministro Esteri, attacco “codardo” contro sito militare non ostacolerà progresso Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La visita del responsabile della diplomazia del Qatar è avvenuta mentre questa notte l’Iran è stato colpito da una serie di attacchi aerei di matrice sconosciuta che hanno interessato cinque città, mentre la capitale Teheran ha assistito al sorvolo di alcuni velivoli da combattimento. In particolare, almeno tre droni hanno colpito un impianto per la produzione di armamenti, secondo alcune fonti una fabbrica per la produzione dei droni Shahed 136, nella città di Isfahan nell’Iran centrale, e una raffineria a Azar Shahr. Secondo fonti statunitensi citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, gli attacchi avrebbero coinvolto le aeronautiche di Stati Uniti e un altro Paese alleato, diverso dallo Stato di Israele. L’attacco avrebbe preso di mira anche le scorte di missili balistici iraniane. (Res)