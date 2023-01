Lombardia 2023: Bussolati (Pd), Moratti liberista a giorni alterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Moratti è liberista a giorni alterni a seconda delle convenienze. Con Trenord è per la messa a gara del servizio come unica soluzione, con i taxisti è per la difesa corporativa della categoria. Ed è singolare che Calenda venga in Lombardia per sostenerla ma invece finisca per smentirla, come ha fatto sia sull'autonomia, in disaccordo con il programma, sia sui taxi. Che errore ha fatto il Terzo Polo a sostenere Moratti!". Lo dichiara il consigliere regionale e candidato del Pd Pietro Bussolati in merito alla posizione della candidata civica, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, contraria all'aumento delle licenze per i taxi, e alla conseguente presa di distanze del leader di Azione, Carlo Calenda (Com)