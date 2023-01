Carceri: Ciriani, Stato non si piega a violenza e minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Lo Stato "non si piega e non si piegherà a questa escalation di violenza e di minacce. Le intimidazioni non faranno mai venir meno la determinazione del governo. Vicinanza e solidarietà alle Forze dell’ordine e a quanti, da giornalisti a diplomatici a giudici, sono stati attaccati in queste ore". Lo dichiara in una nota Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. (Com)