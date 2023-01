Libia: responsabile missione Eubam incontra direttori Guardie frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, Natalina Cea, ha incontrato oggi i direttori delle Guardie di frontiera libiche del ministero della Difesa libico per discutere di una cooperazione congiunta nel campo della sicurezza e del controllo delle frontiere. Lo riferisce Eubam in una nota sul suo profilo Twitter ufficiale. Il capo della missione Eubam e il comandante Fawzi al Fiqi hanno effettuato una visita di follow-up al centro di addestramento specializzato che è in fase di riabilitazione e manutenzione nell'ambito di un progetto della missione. “Quando sarà pronto, il centro potrà ospitare quasi un centinaio di tirocinanti provenienti da tutte le regioni libiche”, si legge nel messaggio.(Lit)