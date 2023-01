© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho telefonato al direttore del 'Tirreno', Luciano Tancredi, per esprimere a lui e alla sua redazione la solidarietà per le vili e inquietanti minacce ricevute. Un episodio grave sul quale ci auguriamo che la magistratura e le Forze dell'ordine ne accertino quanto prima gli autori". Lo scrive in una nota il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. (Com)