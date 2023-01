Carceri: Bonelli (Avs), fermezza per chi viola legge, non contro chi è in sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato "deve esercitare fermezza con chi commette atti illegali e criminali, come quelli che abbiamo visto in questo giorni ad opera di gruppi anarchici, ma invito il governo a riflettere su questa circostanza: Alfredo Cospito é in sciopero della fame da 100 giorni e rischia - come denunciato dal Garante dei detenuti - di morire se non avrà adeguata assistenza, che nel carcere di massima sicurezza di Sassari non può essere garantita. La fermezza e il rispetto della legge va esercitata su chi commette atti violenti e attentati, ma non su chi è da troppo tempo in sciopero della fame in carcere ed ha perso oltre 40 chili. Invito il governo a riflettere e a trasferire Cospito in un centro clinico, valutando l'uscita di Cospito dal 41 bis non trattandosi di un mafioso e non avendo commesso omicidi, come molti giuristi e costituzionalisti hanno affermato: sarebbe inaccettabile che un detenuto muoia nelle carceri italiane per sciopero della fame". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Com)