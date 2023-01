Sociale: Città Metropolitana Roma, al via Osservatorio su povertà alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questo lavoro è nata la necessità di realizzare un Osservatorio sull'insicurezza alimentare nella Città Metropolitana di Roma Capitale, costituito con un approccio sperimentale, con l'obiettivo di monitorare il fenomeno della povertà alimentare e approfondire le relative disuguaglianze di accesso sul territorio metropolitano romano, in grado di fornire conoscenza scientifica del fenomeno e formulando al contempo delle misure politiche innovative di contrasto. Altro obiettivo raggiunto è stata la costruzione dell'Atlante del Cibo, disponibile online, che fornisce una conoscenza approfondita sulle caratteristiche, le dinamiche di funzionamento, le criticità e i punti di forza del sistema alimentare metropolitano e che rappresenta l'avvio di un percorso condiviso per la costruzione del Piano del cibo della Città metropolitana di Roma Capitale, quale documento di pianificazione economica, sociale e ambientale che ci consentirà di attuare politiche economiche e territoriali volte a implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel sistema di produzione e consumo. (segue) (Com)