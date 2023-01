Ucraina: Tajani, garantire indipendenza Kiev e mettere in sicurezza centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è convinto che "si debba fare di tutto per garantire l'indipendenza dell'Ucraina", premessa necessaria a un'inevitabile trattativa di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai Tre. "In questo momento si deve fare di tutto per garantire l'indipendenza dell'Ucraina, perché questo permetterebbe a Kiev di sedersi al tavolo della pace", ha detto il ministro, ricordando che l'Italia lavora per la pace ed è pronta a inviare "solo armi difensive". "Non siamo in guerra con la Russia, non abbiamo nulla contro il popolo russo, e non ci saranno carri armati italiani in Ucraina", ha sottolineato. "Zelensky e Putin alla fine dovranno sedersi al tavolo delle trattative. Stati Uniti, Cina, Turchia, Vaticano e soprattutto l'Onu hanno il grande compito di trovare una soluzione", ha detto il ministro, secondo cui "si potrebbe iniziare dalla centrale di Zaporizhzhia, un territorio fortemente a rischio, nel caso si dovesse iniziare a combattere nei paraggi". Con l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite si lavora per "cercare di trasformare la centrale in una zona franca, dove non si combatte, così come è importante tenere aperti i corridoi del frumento, per far arrivare grano ai territori più disagiati dell'Africa". (Res)