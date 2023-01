Energia: Meloni, Italia può diventare porta approvvigionamento energetico in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un po' di intelligenza, con un lavoro di cooperazione fatto bene, corn risorse spese nel modo giusto, l'Italia può diventare la porta dell'approvvigionamento energetico in Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. "L’Italia si sta concentrando moltissimo sul Mediterraneo cosiddetto allargato - ha aggiunto il capo dell'esecutivo -. Dialogare con queste nazioni diventa fondamentale per difendere quello che accade da noi. Con l'Algeria e la Libia abbiamo siglato patti che riguardano l'energia. Nella tragedia della situazione energetica che stiamo affrontando, l'Italia ha la grande possibilità, ha la posizione, di essere quella che lega l'Europa ed il suo approvvigionamento energetico all'Africa, attraverso il Mediterraneo". (Rin)