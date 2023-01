© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle tensioni interne a Fratelli d'Italia, tra meloniani e rampelliani, "io sono il candidato civico della coalizione, non sono in Fratelli d'Italia, se c'è una dialettica interna al partito non riguarda la mia candidatura". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3. (Rer)