Migranti: Meloni, le principali nazioni europee ci aiutino sulla rotta del Mediterraneo

- "Prima del Consiglio europeo del prossimo 9 e 10 febbraio, sarò nelle principali Capitali europee proprio per sostenere la posizione italiana, per convincere le principali nazioni ad aiutarci sulla rotta del Mediterraneo centrale a fare dei passi in avanti importanti, ai quali bisogna però aggiungere la capacità, la possibilità che l'Italia ha di avere rapporti bilaterali, contatti e presenza nel Nordafrica, anche per impedire le partenze". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. (Rin)