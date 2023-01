Ue: Metsola, dedicherò il mio mandato a combattere le lacune che permettono la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può dire se la corruzione sarà eliminata "per sempre" dal Parlamento europeo ma bisogna riconoscere che ci sono state "scappatoie e lacune" che sono state "usate o abusate, e dedicherò il resto del mio mandato a chiuderle". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", nel commentare il recente scandalo di corruzione legato al Qatar. La politica maltese ha ricordato come siano stati presi dei provvedimenti "immediati" che saranno attuati nei prossimi giorni. "Sappiamo che ci possono sempre essere persone disposte a spostare denaro contante e ci saranno persone disposte a prenderlo, ma ciò che non possiamo permettere è che il Parlamento rimanga con quell'immagine invece di ciò che è: un'istituzione dove si lavora molto e bene", ha chiarito Metsola. "Siamo un Parlamento che parla e ascolta, quindi lavoreremo su un registro della trasparenza efficace, per limitare l'accesso, per vedere quali sanzioni applicare a chi viola le regole e danneggia l'Assemblea e l'Ue", ha assicurato la presidente del Parlamento europeo. (segue) (Spm)