Ue: Metsola, dedicherò il mio mandato a combattere le lacune che permettono la corruzione (2)

- "Alcuni si concentreranno su una manciata di presunti corrotti, ma ci sono 705 membri del Parlamento. Le critiche vanno accettate, non possiamo ignorarle", ha chiarito Metsola, sottolineando che se se l'Ue vuole parlare di diritti umani, stato di diritto e democrazia in tutto il mondo deve essere pronta a difendere l'istituzione. In merito al voto contrario espresso dai socialisti spagnoli alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo sui diritti in Marocco, la libertà di stampa e lo spionaggio dei media, Metsola ha replicato che al suo interno è in corso un "dibattito aperto", che deve "gestire" piuttosto che esprimere la sua opinione. Alla domanda se abbia parlato con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, della risoluzione sul Marocco nell'incontro di Madrid del 26 gennaio scorso, Metsola ha affermato di aver discusso di "molte cose" in un incontro "molto aperto" durante il quale si è parlato, in particolare, di Ucraina, energia, e America Latina. (Spm)