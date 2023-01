Governo: Meloni, bilancio lavoro lo voglio tirare alla fine del percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risposte strutturali, quelle che non sono spot, richiedono lavoro e precisione. Ho visto governi che avevano la necessità di comunicare ogni giorno un'iniziativa diversa: spesso, però, quelle iniziative non erano soluzioni. Io vorrei lavorare sulle soluzioni e il bilancio di questo lavoro, che è una maratona, e non sono i cento metri, lo voglio tirare alla fine di questo percorso". Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. (Rin)