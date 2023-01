© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questo progetto di autonomia differenziata "di Calderoli il Lazio viene inteso come regione di serie B. Non sono contrario all'autonomia ma sono contrario alle gabbie salariali e ai cittadini di serie A e serie B". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3.(Rer)