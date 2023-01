Medio Oriente: Tajani, fare di tutto per attenuare la tensione nell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri degli ultimi giorni confermano il clima di "grande tensione" in Medio Oriente e la necessità di "far di tutto perché diminuisca". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su "Rai Tre". "Bisogna lavorare intensamente a livello diplomatico", ha detto Tajani ricordando la posizione italiana del principio "due popoli, due Stati", anche se "purtroppo c'è chi non vuole, perché quando si comincia a fare attentati, si cerca di cavalcare l'escalation, la situazione è difficile". Il ministro ritiene al momento "eccessivo" l'allarme di un collegamento diretto tra la crisi in Ucraina e quella in Medio Oriente, con l'intervento dell'Iran in appoggio alla Russia, pur invitando a lavorare "perché questo non accada mai". L'Italia "è fortemente impegnata a garantire stabilità nel Mediterraneo allargato", ha detto Tajani ricordando che la stessa agenda delle missioni estere svolte dal governo punta a far giocare a Roma un "ruolo di forza di pace nella regione". (Res)