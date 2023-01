Governo: Meloni, sono ottimista che questa nazione ce la farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono ottimista. Il contesto nel quale ci troviamo è difficile, forse il peggiore dal dopoguerra, per via del post pandemia, della guerra, ma la situazione dell'Italia è migliore di quella che qualcuno vuole fare credere. Se guardiamo i dati, scopriamo che questa nazione ha una grande capacità di resistere e reagire". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. "Se sappiamo lavorare bene, siamo in una realtà per la quale possiamo avere un po' di ottimismo, perché l'ottimismo, lo ripeto, è fondamentale quando si deve uscire fuori dalle crisi - ha continuato il capo dell'esecutivo -. Il governo ce la sta mettendo tutta, continuerà a mettercela tutta, con piccole iniziative necessarie e con grandi scenari fondamentali, lavorando su entrambi i livelli con determinazione e dedizione. Io sono ottimista che questa nazione ce la farà". (Rin)