Lazio 2023: Rocca, se autonomia differenziata penalizza Lazio mi opporrò

- Nel 2018 "hanno votato in giunta Pd e M5s per l'autonomia differenziata, a oggi è una proposta di un partito politico non ancota licenziata dal governo. Se si creassero cittadini di serie A e serie B mi opporrei, sarebbe contrario alla mia storia, mi sono sempre occupato di persone fragili. Sono contrario ai decreti attuativi, ma vediamo come verrà calata la proposta. Se dovesse rischiare di penalizzare i cittadini del Lazio in Conferenza Stato Regioni farei sentire la mia voce". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3. (Rer)