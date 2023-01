Lazio 2023: Bianchi, D'Amato fa inceneritore, veri Verdi sono in mie liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che sostengono davvero la linea ecologista del partito dei Verdi sono nelle liste a supporto della candidata del M5s, Donatella Bianchi. Lo ha detto Bianchi nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3. "Mi domando se tutti i Verdi la pensano come i Verdi che si sono alleati con chi fa il termovalorizzatore e il nucleare, mi chiedo se tutti i Verdi la pensino così o la pensino come altri Verdi che stanno nelle mie liste", ha afefrmato Bianchi. (Rer)