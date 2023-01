Ucraina: Metsola, chi chiede a Europa di fare passi indietro non comprende cosa accade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi dice che l'Europa dovrebbe fare passi indietro o non inviare armi all'Ucraina non ha la minima comprensione di ciò che sta accadendo. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", nel commentare il dibattito sull'invio di armi pesanti a Kiev, che potrebbe provocare un'escalation del conflitto con la Russia. "La fase in cui ci stiamo muovendo è quella di quasi un anno di invasione brutale, selvaggia e illegale", ha sottolineato Metsola, aggiungendo che ci deve essere una "risposta commisurata" in termini di equipaggiamento militare per consentire all'Ucraina di difendersi. "Questa è una guerra in Europa e non è colpa nostra. Non c'è alcuna indicazione che Putin si fermerà e la risposta deve essere quella di sostenere un Paese che lotta per la propria libertà, sovranità e integrità territoriale", ha concluso Metsola. (Spm)