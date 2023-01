Carceri: Foti (Fd'I) su Cospito, non ci lasceremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al direttore del 'Tirreno', Luciano Tancredi, e a tutta la redazione per la lettera minatoria. Nessuno si illuda che gli italiani si lasceranno intimidire dalle minacce. Il governo Meloni non arretrerà di un millimetro sul carcere duro e 41 bis che, a maggior ragione, dopo le escalation di violenze di queste ultime ore di terroristi e anarchici, compresa la busta con proiettili indirizzata ieri al Procuratore di Torino e la molotov lanciata a Roma contro il distretto di Polizia stanotte, appaiono indispensabili. A coloro che chiedono che a Cospito sia tolto il 41 bis, evidenzio solo che comportamenti delinquenziali, quali quelli messi in atto dai suoi asseriti sostenitori, fanno ritenere che la cosa migliore sia il mantenimento di detta misura". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)