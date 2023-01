Ue: Bonelli (Avs) a Salvini, mantenere auto a combustione sarebbe omicidio plurimo colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Altro che suicidio, sarebbe un omicidio plurimo colposo mantenere auto a combustione: 56 mila decessi all'anno per smog, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente. Il leader della Lega faccia il conto in 12 anni quante vite salveremo e quante risorse, poiché l'inquinamento impatta sui conti degli italiani: 1.535 euro a testa l'anno". Lo afferma, su Twitter, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in risposta ad un tweet del vicepremier e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)