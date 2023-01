Lazio 2023: Rocca, ok termovalorizzatore ma Gualtieri chiarisca su viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla realizzazione del termovalorizzatore per Roma "sono favorevole ma il commissario Gualtieri ci dica come risolverà il problema della viabilità sull'Ardeatina". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3. "Tuttavia - ha aggiunto - quello che serve è una cultura della differenziata". (Rer)