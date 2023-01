Lazio 2023: Bianchi, su inceneritore montagna di bugie, non serve per Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul termovalorizzatore "si dice una montagna di bugie: confondiamo lo smaltimento con la raccolta dei rifiuti. Il termovalorizzatore, che dovrà essere realizzato tra 5 anni e dovrà bruciare rifiuti per 30 anni, non risolve il problema di Roma. È un impianto che sarà superato quando sarà costruito, tanto e vero che il Pnrr non finanzia questo tipo di impianti ma altri". Lo ha detto la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, nel corso del confronto televisivo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3. "L'inceneritore non era nel programma elettorale di Gualtieri, è comparso magicamente dopo che è stato eletto con con un commissariamento inaccettabile. Lo si è ritenuto utile, anche se entrerà in funzione nel 2026 e non servirà al Giubileo", ha concluso.(Rer)