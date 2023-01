© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Luciano Tancredi, direttore del 'Tirreno', per le minacce ricevute. Un gesto, questo, con cui si cerca di intimidire un professionista e i suoi collaboratori per il lavoro svolto con abnegazione ogni giorno. Simili atti sono intollerabili. Auspico si abbassino subito i toni del confronto". Lo dichiara in una nota il responsabile del dipartimento Editoria della Lega, Alessandro Morelli. (Com)