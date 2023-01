Spagna: ministra Calvino, il 2022 è stato un anno straordinario per il mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La performance del mercato del lavoro in Spagna nel 2022 può essere definita "straordinaria", con una creazione di posti di lavoro "molto significativa", un calo della disoccupazione e una riduzione di sette punti dei contratti a tempo determinato. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", la vicepresidente del governo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, sottolineando che il mercato del lavoro in Spagna si sta "europeizzando" con un'occupazione più stabile e di migliore qualità, che era l'obiettivo della riforma approvata dall'esecutivo lo scorso anno. Per quanto riguarda l'aumento del Pil nel 2022 del 5,5 per cento, Calvino ha spiegato che la Spagna ha avuto due anni di crescita "molto forte", superando tutte le previsioni. "Siamo in un contesto di grande incertezza, ma se continuiamo sulla stessa linea, recupereremo il livello di Pil pre-pandemia a metà di quest'anno", ha assicurato la ministra, chiarendo che le conseguenze economiche del Covid-19 in Spagna sono state "più intense" rispetto ad altri Paesi. (segue) (Spm)