Spagna: ministra Calvino, il 2022 è stato un anno straordinario per il mercato del lavoro (2)

- Calvino ha poi evidenziato come la politica economica avviata dal governo dal 2018 spieghi perché gli indicatori di disuguaglianza non sono peggiorati nonostante la pandemia e quanto sta accadendo con la guerra e l'inflazione. "Abbiamo attutito l'impatto, soprattutto sostenendo i più vulnerabili, gli investimenti produttivi e lo stato sociale. Si tratta di una risposta molto diversa rispetto alla precedente crisi finanziaria", ha detto Calvino facendo implicito riferimento alle politiche adottate dall'allora governo del Partito popolare (Pp). Per quanto riguarda le critiche in merito ai presunti ritardi nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la vicepresidente ha replicato che la Spagna è stato il Paese "più avanzato" nell'attuazione degli investimenti e delle riforme come ha confermato la Commissione europea. "Abbiamo eliminato i colli di bottiglia e velocizzato la realizzazione degli investimenti. Ma è molto difficile pensare che si possano accelerare ulteriormente senza indebolire i meccanismi di controllo. E non è lì che il governo ha intenzione di andare", ha chiarito Calvino. (Spm)