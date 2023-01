Giustizia: Meloni, procedibilità e flagranza per certezza pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla cosiddetta procedibilità d'ufficio "se ne è parlato per giorni sui quotidiani. Noi abbiamo deciso di intervenire con una norma che reintroduce, di fatto, la procedibilità d'ufficio per qualsiasi reato, nel caso in cui ci sia l'aggravante del metodo mafioso o finalità di terrorismo. Si introduce di fatto la possibilità di arresto in flagranza, trattenendo la persona per 48 ore, durante le quali le Forze dell'ordine e gli inquirenti debbono mettere ogni strumento per recuperare la vittima, anche se quella vittima non è immediatamente rintracciabile: di fatto ci consente di garantire certezza del diritto e della pena. Questo è uno Stato in cui, piano piano, si è continuato a picconare il sistema penale perché magari c'era il problema del sovraffollamento carcerario ed i tempi della giustizia troppo lunghi. E la percezione che spesso i cittadini hanno avuto, è stata quello di uno Stato non presente e di una giustizia non efficiente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. (Rin)