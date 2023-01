Ucraina: nuove sanzioni contro 182 società russe e bielorusse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha imposto sanzioni contro 182 società russe e bielorusse e tre individui. "I loro beni in Ucraina sono bloccati, le loro proprietà saranno utilizzate per la nostra difesa", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. Le società sanzionate si occupano principalmente di trasporto merci, noleggio di veicoli e produzione di materiale chimico, stando all'elenco pubblicato dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina (Nsdc). L'elenco include il produttore ed esportatore russo di fertilizzanti al potassio Uralkali, il produttore statale bielorusso di potassio Belaruskali, le ferrovie bielorusse, nonché le società russe Vtb-Leasing e Gazprombank Leasing, che si occupano entrambe di leasing di trasporti. (Kiu)